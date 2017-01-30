До ЄС відновили експорт української птиці

Україна та Європейська Комісія домовилися про відновлення експорту продукції птахівництва українського виробництва до країн Євросоюзу. Станом на сьогодні поставка курятини на європейський ринок уже здійснюється.

Про це інформує прес-служба Мінагрополітики.

"Питання регіоналізації було одним із найбільш чутливих у комунікації з Європейською Комісією. У результаті обговорень та прийнятих рішень Україна та ЄС вже застосовують принцип регіоналізації при торгівлі птицею та продуктами птахівництва. На сьогодні експорт української птиці до країн Євросоюзу відновлено", - заявив Тарас Кутовий.

Як зазначають у відомстві, відновлення експорту птиці стало результатом взаємного визнання принципу регіоналізації в питаннях грипу птиці між Україною та ЄС. Зокрема, досягти домовленості вдалося завдяки зустрічі Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Кутового з Єврокомісаром Вітянісом Андрюкайтісом під час "Зеленого тижня" у Берліні та активній комунікації Держпродспоживслужби з DG Sante та ветеринарними службами країн-членів Євросоюзу.

"Ми налаштовані не лише на спрощення режиму взаємної торгівлі, але й на повноцінну адаптацію законодавства України до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері санітарних і фітосанітарних заходів (SPS) з метою взаємного визнання еквівалентності", - повідомив Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа.

Нагадаємо, на сьогодні 277 українських підприємств мають право постачати свою продукцію до країн Європейського Союзу.