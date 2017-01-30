Філіппінська поліція призупиняє боротьбу з наркотиками, щоб очиститися від корупціонерів

Філіппінська поліція призупиняє боротьбу з наркотиками, доки із її лав не "вичистять" корупціонерів. Про це заявив керівник поліції країни Рональд Дела Роса.‎

Він повідомив, що у поліції розформують департамент боротьби з наркотиками. ‎

‎"Ми очистимо наші ряди, і, можливо, після того відновимо війну з наркотиками", - заявив пан ‎Дела Роса. За його словами, такий наказ віддав президент країни Родріго Дутерте.‎

‎"Ви, поліцейські, найбільш корумповані. Ви корумповані до самої основи. Це ваша система", - цитує самого Дутерте AFP. Він заявив, що близько 40% поліцейських причетні до незаконної ‎діяльності.‎

Такі заяви філіппінської влади відбулися після скандалу із викраденням і убивством південнокорейського бізнесмена Чі Ік Чу. Влада Південної Кореї заявила, що бізнесмена убила філіппінська поліція. ‎

Родріго Дутерте перебуває на посаді президента Філіппін уже 7 місяців. Після його приходу до влади у країні почалася кампанія із боротьби з наркотиками. За деякими даними, від її початку загинули понад 7 тисяч людей. ‎

Ситуація викликала жорстку критику з боку правозахисних груп і західних країн, хоч президент ‎Дутерте продовжує користуватися значною підтримкою серед населення. ‎

Нагадаємо, раніше президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що може ввести воєнний стан у країні в разі погіршення ситуації з наркотиками.