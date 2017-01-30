Ірак заборонив громадянам США в'їжджати до країни

Парламент Іраку схвалив законопроект, що вводить заборону на в'їзд до країни громадян США.

Заборона, як говориться в документі, вводиться на 90 днів, інформує Politico.

Законопроект, названий "мірою у відповідь" на заборону, введену США, був ухвалений більшістю голосів.

Документ передали в уряд два депутати парламенту Іраку.

Зараз невідомо чи поширюватиметься тимчасова заборона на в'їзд на американських військових, співробітників неурядових і гуманітарних організацій, персонал нафтових компаній, а також інших громадян США, які відвідують Ірак з діловими візитами.

Нагадаємо, Трамп призупинив прийом біженців із Сирії.