Кандидатом на посаду президента Франції від соціалістів стане екс-міністр освіти Амон

Прихильники лівих поглядів у Франції у неділю, 29 січня, проголосували у другому турі попередніх виборів кандидата від Соціалістичної партії країни. За номінацію змагалися 49-річний екс-міністр освіти Бенуа Амон та колишній прем'єр, 54-річний Мануель Вальс.

Праймеріз соціалістів виграв Амон, повідомили організатори голосування. За їхніми підрахунками голосів з 60 відсотків дільниць, Амон набирає близько 58 відсотків проти 42 у Вальса, вказує інформагентство AFP.

Мануель Вальс уже визнав свою поразку.

Амона вважають представником більш лівого табору, аніж ближчого до центру Вальса. Він, зокрема, обіцяє запровадити базовий щомісячний дохід на рівні 750 євро для всіх, незалежно від матеріального стану, а також виступає за легалізацію марихуани.

Утім, опитування не дають кандидату від соціалістів шансу пройти до другого туру виборів. Лідерами президентської кампанії у Франції вважають Франсуа Фійона з консервативної партії "Республіканці" та правопопулістку Марін Ле Пен з "Національного фронту". Окремі оглядачі вважають хорошими шанси незалежного кандидата Еммануеля Макрона, колишнього міністра економіки в уряді соціалістів. Перший тур виборів президента відбудеться 23 квітня.

Нагадаємо, вчора у Франції відбувся другий тур праймеріз кандидатів у президенти від Соціалістичної партії.