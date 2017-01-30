Клімкін повідомив, коли у Гаазі почнеться суд проти Росії

Слухання за позовом України до Росії у Міжнародному суді ООН в Гаазі розпочнеться вже у березні.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю, 29 січня, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає "5 канал".

Український дипломат запевняє, що РФ послідовно порушує і конвенцію щодо заборони фінансування тероризму, і конвенцію про заборону расової дискримінації.

Київ просить Міжнародний суд ООН визнати, що Росія має понести відповідальність зокрема за: дискримінацію і жорстоке поводження з представниками кримськотатарської та українських громад, проведення незаконного референдуму та переслідування лідерів Меджлісу.