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Клімкін повідомив, коли у Гаазі почнеться суд проти Росії

30 січня, 2017 - 09:39
Фото Reuters

Слухання за позовом України до Росії у Міжнародному суді ООН в Гаазі розпочнеться вже у березні. 

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю, 29 січня, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає "5 канал"

Український дипломат запевняє, що РФ послідовно порушує і конвенцію щодо заборони фінансування тероризму, і конвенцію про заборону расової дискримінації.

Київ просить Міжнародний суд ООН визнати, що Росія має понести відповідальність зокрема за: дискримінацію і жорстоке поводження з представниками кримськотатарської та українських громад, проведення незаконного референдуму та переслідування лідерів Меджлісу.

Джерело: 5 канал
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