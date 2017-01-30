Македонії загрожують позачергові вибори через провал переговорів щодо коаліції

Македонська націонал-консервативна партія колишнього прем'єр-міністра Ніколи Груєвського - "Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія македонської національної єдності" (ВМРО-ДПМНЄ), яка у грудні 2016 року перемогла на дострокових парламентських виборах в країні, заявила про провал переговорів щодо формування правлячої коаліції.

Як заявили у ВМРО-ДПМНЄ у понеділок, 30 січня, переговори щодо створення коаліції з "Демократичним союзом за інтеграцію", котрий відстоює інтереси албанців, завершились безрезультатно. У зв'язку з неможливістю сформувати коаліцію у партії закликали до нових позачергових виборів в країні.

"ВМРО-ДПМНЄ інформує громадськість, що партії не вдалось досягнути коаліційної угоди з "Демократичним союзом за інтеграцію". Ми вважаємо, що найправильнішим виходом із ситуації були б нові вибори", - йдеться у заяві партії, інформує Reuters.

Нагадаємо, у грудні 2016 року правляча партія Македонії VMRO-DPMNE стала остаточним переможцем парламентських виборів.

Політична криза у Македонії розпочалася після виборів 2014 року, коли перемогу здобула ВМРО-ДПМНЄ. Опозиція тоді заявила про фальсифікацію результатів голосування і бойкотувала роботу парламенту.

У 2015 році криза поглибилася, коли тодішнього прем'єра Ніколу Груєвського звинуватили у прослуховуванні 20 тисяч осіб - глава уряду був змушений піти у відставку. Чергове загострення ситуації сталося у квітні 2016 року, коли президент Гьорге Іванов звільнив від переслідування понад півсотні людей, причетних до прослуховування.