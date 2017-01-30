Меркель: Ми будемо зберігати "нормандський формат"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що мінські домовленості та нормандський формат зберігають актуальність попри порушення навіть першого пункту "Мінська".

Про це вона заявила у спільній заяві з президентом України Петром Порошенком перед початком їх зустрічі в Берліні, передає Європейська правда.

"Ми поговоримо про мінські домовленості", - повідомила, зокрема, очільниця німецького уряду.

Ангела Меркель визнала, що наразі порушується навіть перший пункт "Мінська", про встановлення перемир’я.

"Режиму припинення вогню не існує, знову гинуть солдати. Ситуація на лінії розмежування залишається складною. Але ми маємо зробити все можливе для втілення мінських домовленостей", - заявила вона.

Канцлер окремо підкреслила, що вважає життєздатним нормандський формат переговорів (Німеччина, Франція, Україна та Росія) попри те, що зараз, напередодні президентських виборів у Франції, він фактично заморожений.

"Ми віримо, що нормандський формат – це правильний шлях і ми будемо його дотримуватися незважаючи на перепони, які існують, щоби дотримуватися миру та стабільності", - заявила Меркель.

Петро Порошенко у своєму виступі погодився, що "жодної альтернативи мінським домовленостям не існує".

Нагадаємо, що Порошенко і голова Бундестагу наголосили на важливості збереження санкцій проти РФ.