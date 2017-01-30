На Берлінському міжнародному кінофестивалі покажуть фільм про Сенцова

Документальний фільм про Олега Сенцова «Процес» буде представлено на 67-му Берлінському міжнародному кінофестивалі, що пройде з 9 по 19 лютого.

Про це повідомляється на сторінці фільму в Facebook.

Згідно з представленим там розкладом "Процес" на Берлінському кінофестивалі уперше продемонструють на прес-показі 10 лютого, офіційна ж прем'єра відбудеться 11 лютого о 15:00. Тоді ж пройде дискусія за участю Європейської кіноакадемії. Повторні покази заплановано на 12 лютого, 14 лютого (кіноринковий показ) і 16 лютого.

Режисер стрічки, російський документаліст Аскольд Куров познайомився зі своїм українським колегою Олегом Сенцовим під час показу в Москві його фільму "Гамер". Після цього вони продовжували спілкуватися в соцмережах. Коли після початку російської агресії Сенцова перевезли до Москви, де судили за сфальсифікованим звинуваченням, Куров приходив на судові засідання. Так і з'явилася задумка зняти про це фільм.