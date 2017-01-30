Окупація Криму Росією суперечить цінностям НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг знову заявив, що приєднання Криму до Росії йде врозріз із цінностями альянсу.

"Приєднання Криму суперечить цінностям НАТО", - сказав він в ефірі британської телерадіокорпорації BBC, коли відповідав на прохання прокоментувати висловлювання, що звучали в адміністрації США, про можливість за певних умов визнати Крим російським.

"Важливе те, що НАТО знову й знову вдається доходити згоди та знаходити спільні рішення", - додав він, говорячи про можливість вироблення єдиної позиції альянсу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єром Британії Терезою Мей запевнив її у стовідсотковій підтримці НАТО.