Порошенко і голова Бундестагу наголосили на важливості збереження санкцій проти РФ

Сьогодні Президент України Петро Порошенко перебуває у Німеччині з офіційним візитом. Глава держави провів зустріч з Президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом, де поінформував про загострення ситуації на Донбасі, а також триваючу гібридну агресію з боку Росії.

У цьому контексті співрозмовники відзначили важливість збереження єдності та солідарності для ефективної відповіді на існуючі загрози для миру та безпеки, передає прес-служба глави держави.

У свою чергу, сторони погодились із важливістю підтримки політики санкцій щодо Росії до повного виконання Мінських домовленостей.

Співрозмовники також обговорили прогрес України на шляху реформ та відповідні можливості Бундестагу підтримати зусилля української влади у цьому напрямку. Також глава Української держави та Президент Бундестагу підкреслили важливість пришвидшення надання українцям безвізового режиму та ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Президент звернувся з проханням до парламенту Німеччини визнати Голодомор актом геноциду проти Українського народу.

Наступну свою зустріч Порошенко провів з представниками німецьких ділових кіл. Глава держави докладно поінформував про прогрес України на шляху реформ.

Окремий акцент було зроблено на стабілізації макроекономічної ситуації в державі, прогресі в очищенні банківської системи та дерегуляції, важливих зусиллях у рамках реформування сфери енергетики, а також протидії корупції.

За словами Порошенка, надзвичайно важливим завданням, над яким працює українська влада, є створення умов для безпечного інвестування в Україну.

У зустрічі взяли участь представники провідних компаній банківської сфери, телекомунікаційної галузі, а також представники будівельних і агропромислових компаній.

Нагадаємо, Порошенко сьогодні здійснює візит до Німеччини, де планується його зустріч з федеральним канцлером Ангелою Меркель.