Порошенко сьогодні обговорить з Меркель ситуацію на Донбасі

Президент України Петро Порошенко сьогодні здійснить візит до Німеччини, де планується його зустріч з федеральним канцлером Ангелою Меркель, передає посилання на прес-службу АП.

"30 січня 2017 року Президент України Петро Порошенко здійснить візит до Федеративної Республіки Німеччина. Плануються переговори Глави Української держави з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - йдеться у повідомленні.

На зустрічі президента України Петра Порошенка і канцлера ФРН Ангели Меркель в Берліні будуть обговорюватися питання виконання Росією пунктів Мінських угод, врегулювання ситуації з безпекою на Донбасі, а також питання звільнення заручників.

"У нас була домовленість на початку лютого обговорити ряд важливих питань. Особливо як змусити Росію виконувати Мінські домовленості, ситуацію з безпекою на Донбасі, що ми можемо зробити, щоб звільнити заручників, яким чином на сьогодні можна більш ефективно використовувати можливості Нормандського формату", - повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі каналу "Інтер" увечері 29 січня.

Як очікується, Порошенко також проведе зустрічі з президентом бундестагу Норбертом Ламмертом, віце-канцлером Німеччини Зігмаром Габріелем та представниками німецьких ділових кіл.