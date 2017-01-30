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Порошенко зустрівся з президентом Бундестагу Ламмертом

30 січня, 2017 - 14:09
Фото з Twitter Svyatoslav Tsegolko

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом.

Про це на своїй сторінці у Тwitter написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президент України проводить зустріч з Президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні глава України здійснює візит до Федеративної Республіки Німеччина, де плануються переговори з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

У свою чергу, на зустрічі президента України Петра Порошенка і канцлера ФРН Ангели Меркель в Берліні будуть обговорюватися питання виконання Росією пунктів Мінських угод, врегулювання ситуації з безпекою на Донбасі, а також питання звільнення заручників.

Джерело: День
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