Порошенко зустрівся з президентом Бундестагу Ламмертом

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом.
Про це на своїй сторінці у Тwitter написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
"Президент України проводить зустріч з Президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом", - йдеться у повідомленні.
Президент України проводить зустріч з Президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом pic.twitter.com/VKr7xNaYDN
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 января 2017 г.
Нагадаємо, сьогодні глава України здійснює візит до Федеративної Республіки Німеччина, де плануються переговори з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
У свою чергу, на зустрічі президента України Петра Порошенка і канцлера ФРН Ангели Меркель в Берліні будуть обговорюватися питання виконання Росією пунктів Мінських угод, врегулювання ситуації з безпекою на Донбасі, а також питання звільнення заручників.