Порошенко зустрівся з президентом Бундестагу Ламмертом

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом.

Про це на своїй сторінці у Тwitter написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президент України проводить зустріч з Президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом", - йдеться у повідомленні.

Президент України проводить зустріч з Президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом pic.twitter.com/VKr7xNaYDN — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 января 2017 г.

Нагадаємо, сьогодні глава України здійснює візит до Федеративної Республіки Німеччина, де плануються переговори з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

У свою чергу, на зустрічі президента України Петра Порошенка і канцлера ФРН Ангели Меркель в Берліні будуть обговорюватися питання виконання Росією пунктів Мінських угод, врегулювання ситуації з безпекою на Донбасі, а також питання звільнення заручників.