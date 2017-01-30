Правлячі партії Австрії домовились про зняття питання дострокових виборів

Після п'яти днів переговорів правлячі партії Австрії – Соціал-демократична партія і Австрійська народна партія, - що формують правлячу коаліцію оголосили, що змогли домовитися і таким чином зняти з порядку денного питання дострокових виборів.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Kurier.

Канцлер Австрії, лідер соціал демократів Крістіан Керн і віце канцлер, глава Австрійської народної партії Райнхольд Міттерландер заявили, що задоволені досягнутим результатом.

"Ця домовленість дозволить нам організувати роботу уряду в наступні 18 місяців" - заявили лідери партій.

Восени 2018 року очікується проведення чергових виборів.

Kurier наводить також пункти нової програми, серед яких - скорочення додаткових витрат із заробітної плати для підприємств, які створюють нові робочі місця, запровадження квот для жінок у наглядових радах приватних компаній, безкоштовне користування планшетними і портативними комп'ютерами для школярів, посилення критеріїв відбору студентів для університетів і запровадження для шукачів притулку так званого інтеграційного року з обов'язковим працевлаштуванням на цей період.

Урядова криза в Австрії почалася після того, як канцлер пригрозив припинити співпрацю з партнером по коаліції, якщо партії не зможуть домовитися. Якби це сталося, країну чекали б дострокові вибори.

Нагадаємо, 26 січня Александр Ван дер Беллен склав присягу у парламенті країни та вступив на посаду президента Австрії.