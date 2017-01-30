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Розслідування справи Януковича мають завершити до квітня цього року

30 січня, 2017 - 12:36
Фото з архіву "Дня"

Розслідування кримінального провадження про державну зраду Віктора Януковича має бути завершено до квітня 2017 року.

Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив адвокат родин Небесної сотні Маркіян Галабала.

"Тут ще є ситуація така, що законом, діючою редакцією Кримінального процесуального кодексу передбачено, що спеціальна процедура заочного розслідування має бути в часі завершена до квітня 2017 року", - зазначив він.

Адвокат наголосив, що якщо до цього закону до квітня не будуть внесені зміни, то Генеральна прокуратура має будь-що обвинувальний акт передати до суду.

Раніше повідомлялося, що генеральний прокурор України Юрій Луценко планує завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича протягом лютого.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва не дав дозволу ГПУ почати спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього секретаря Ради національної безпеки й оборони, екс-голови Адміністрації президента Андрія Клюєва.

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