"Шахтар" буде проводити домашні матчі у Харкові

Донецький футбольний клуб "Шахтар" уклав договір з ОСК "Металіст" про проведення всіх домашніх матчів єврокубків, Прем'єр-ліги та Кубка України в Харкові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ФК "Шахтар".

Зазначається, що угода розрахована до кінця 2017 року. Усі витрати з догляду за газоном ОСК "Металіст" візьме на себе "Шахтар". При цьому команда продовжить базуватися в Києві і тренуватися у Святошині.

"Матчі, які ми провели в Харкові, підтвердили, що в цьому регіоні є багато вболівальників „Шахтаря“. Ми вдячні владі Харкова та області, а також ФФУ за можливість виступати на стадіоні "Металіст". Це дозволить нам бути ближчими до своїх уболівальників, і я переконаний, що ми зможемо порадувати їх красивою грою та гарними результатами", - сказав генеральний директор клубу Сергій Палкін.

У Харкові й області з’явиться широка мережа реалізації квитків, а для вболівальників з Донбасу діятиме знижка 20%.

Також планується відновити роботу "Шкільного", "Студентського" і "Сімейного клубу". Крім того, намічено відкриття магазину з продажу клубної атрибутики.

23 лютого в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" на ОСК "Металіст" зустрінеться із "Сельтою" (Віго).

За кілька днів після поєдинку з іспанцями "гірники" в межах 19-го туру Прем’єр-ліги прийматимуть у Харкові полтавську "Ворсклу".