У четвер Європарламент буде голосувати за безвіз для Грузії

Європейський парламент у четвер, 2 лютого, проголосує рішення щодо надання Грузії безвізового режиму.

Про це сьогодні на брифінгу у Брюсселі повідомила речник Європейського парламенту Марджорі ван дер Бруке, передає УНІАН.

"Це те, на що грузини чекають вже деякий час. Парламент вважає, що зараз може погодитися з безвізовим режимом для громадян Грузії, тому що не так давно був ухвалений законодавчий акт, який забезпечив можливість призупинити безвізовий режим, якщо цього будуть вимагати умови. Це станеться у четвер", - деталізувала вона.

Після того, як рішення надати безвізовий режим буде проголосоване в Європарламенті, його ще має затвердити Рада Європейського Союзу.

Також очікується, що в найближчому майбутньому, після того, як набере чинності механізм тимчасового призупинення безвізового режиму, будуть розпочаті міжінституційні переговори щодо надання безвізового режиму Україні.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі 6 лютого в Брюсселі обговорять ситуацію в Україні.