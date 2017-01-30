У Херсоні на громадських слуханнях підтримали підняття тарифів на проїзд

30 січня в сесійній залі Херсонської міської ради відбулися громадські слухання щодо підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті. На слуханнях зареєструвалися 166 учасників. Захід відвідали депутати міської ради, начальник управління транспорту, перший заступник міського голови. Після тривалого обговорення обґрунтованості тарифів, якості послуг, стану маршруток та інших тем учасники слухань більшістю голосів підтримали підвищення тарифу з 3 гривен до 5 гривень за проїзд з однієї особи. «За» це рішення виступив 91 учасник слухань. «Проти» підняття тарифу проголосували 73 із 166 присутніх. Варто зазначити, що більшість учасників слухань представляли інтереси перевізників. Це були самі водії, їхні родичі, керівники.

Члени громадської ради при міському голові та інші громадські активісти наполягали на підвищенні якості пасажирських перевезень. Мова йшла про зрозумілий графік маршрутів, налагодження ситуації з вечірніми і нічними перевезеннями, встановлення GPS-навігаторів у маршрутках, підтримання чистоти і порядку в салонах автобусів, повагу до пасажирів з боку водіїв. Активісти наголошували на тому, що проблема пасажирських перевезень – одна з найболючіших у місті. Відтак, якщо тариф піднімають через зростання цін на паливо, утримання автобусів і підвищення мінімальної зарплати, то і послуги мають надаватися на високому рівні. У відповідь перевізники обіцяли покращити свій сервіс, однак такі ж обіцянки городяни чули і перед попереднім підняттям тарифів. Натомість транспорт як не ходив увечері, так це триває й досі.

Нагадаємо, 31 січня має відбутися засідання виконавчого комітету Херсонської міської ради. В порядку денному виконком розгляне питання про підняття тарифу на проїзд у громадському транспорті. Передбачається, що буде прийнято рішення про підняття тарифу з 3 до 5 гривень за проїзд у маршрутці та з 1,25 грн до 2,5 грн у тролейбусі.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон