У Херсоні пам’ять героїв Крут вшанували смолоскипною ходою

На честь відважних юнаків-патріотів, які у 1918 році вступили у нерівний бій під Крутами із окупаційними загонами російських більшовицьких військ, у Херсоні відбулась масштабна смолоскипна хода. Запалювати вогонь і йти маршем центральними вулицями в цей день – стало традицією для Херсона.

Цього разу на площі Свободи зібралося кілька сотень людей: представники націонал-патріотичних рухів, військові, депутати міської ради та інші городяни. Запаливши смолоскипи і фаєри, люди рушили проспектом Ушакова. Учасники маршу скандували патріотичні гасла, вшановували героїв Крут вигуками «Слава!», співали Гімн України.

Маршрут смолоскипної ходи пройшов через будівлю Херсонського гідрометеорологічному технікуму, на стіні якого встановлена меморіальна дошка на честь 18-річного бійця ДУК «Правий сектор» Олександра Райхерта, який загинув у зоні АТО неподалік с. Піски Донецької області 9 листопада 2014 року. Олександр був одним із наймолодших добровольців в зоні АТО. Хлопець нагороджений нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту» (посмертно). Тут відбувся невеликий мітинг і покладання квітів в пам’ять про юного бійця.

Завершилась хода біля алеї Героїв на вул. Перекопська. Тут теж відбувся невеликий мітинг, на якому виступали організатори і учасники ходи.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон