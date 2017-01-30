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У Канаді хокеїсти вдягли на гру вишиванки

30 січня, 2017 - 12:02
Фото з Facebook Dauphin Kings

Гравці канадської хокейної команди Dauphin Kings із міста Дофін у провінції Манітоба вдягли на гру молодіжної ліги проти команди Virden форму, стилізовану під українську вишиванку.

Поєдинок мав назву "Українська ніч" і завершився перемогою Dauphin Kings з рахунком 3:2, передає Укрінформ.

Перед початком матчу, який пройшов на домашній арені Dauphin Kings, вихід гравців на арену оголошувався українською мовою.

Додамо, що місто Дофін, в якому разом із околицями проживає більше 8 тисяч осіб, відоме своє потужною українською громадою. Так, понад 41% населення міста має українське походження. Більше чверті жителів володіє українською.

Нагадаємо, поліція канадської провінції Квебек повідомила, що 6 людей загинули і 8 отримали поранення після стрілянини в мечеті під час вечірньої молитви у неділю.

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