У Луцьку представлять унікальні знахідки з Олицького костелу

Загалом на реставрацію передано було півсотні знахідок, виявлених у листопаді – грудні минулого року українсько-польським міждисциплінарним дослідженням у криптах (підземеллях) Олицького костелу святих Петра і Павла. Та найцікавішими є металеві пластини, виготовлені з білого металу, дві з яких є портретними зображеннями, а також зображення родового герба Радзивіллів. Портретні зображення інтерпретовані науковцями як портрет Альбрехта Станіслава Радзивілла, великого канцлера литовського, фундатора костелу в Олиці, та його дружини Кристини Анни Любомирської. Атрибуцію проведено на підставі роботи Пітера Данкерса де Рей «Портрет Альбрехта Станіслава Радзивілла», написаного в 40-і роки XVII століття. Пластини у купах фактично сміття виявив науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею Тарас Верба.

Завідувач відділу музею Михайло Вашета розказує, що ці пластини були виготовлені вже по смерті Альбрехта Станіслава його дружиною Кристиною Анною, виготовлені не пізніше 1667 року, коли вона померла. Вірогідно, що були вони встановлені біля його захоронення, адже з історичних джерел відомо, що Альбрехта Станіслава – фундатора Олицького костелу – і поховали у його криптах. З наукового дослідження інтер’єрів олицького костелу, яке було видано у 1923 році, відомо, що на одній зі стін тоді ще був «срібний напис» про вшанування вдовою Альбрехта Станіслава цими пластинами свого чоловіка. Михайло Вашета відзначає, що цей представник роду Радзивіллів цікавий як історична постать та як автор трьохтомника мемуарів. А зображення його на знайденій пластині є наразі єдиним в Україні істинним зображенням Альбрехта Станіслава Радзивілла.

Разом з олицькими знахідками волинські археологи представлять й інші свої досягнення в минулому році. Зокрема, за минулий рік було відкрито, обстежено та складено план городища в селі Буяни Луцького району. Також проведено розвідки з шурфуванням на багатошарових поселеннях у селі Іванівка Горохівського району, Звірів Луцького, Дубище Рожищенського, у селищі Олика Ківерцівського району та місті Володимирі-Волинському. Представлені речі є унікальними для Волині, оскільки потрапляють до музейних фондів вперше. Серед найбільш цікавих речей буде представлено і денарії князя Вітовта з надкарбуванням та речі побуту, виявлені в ході робіт на об’єкті XV століття в селі Дубище на імовірному місці існування Введенського монастиря.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк