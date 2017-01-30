У Самарах на Волині селяни протестують проти закриття лікарні

У Самарах, що у Ратнівському районі, на межі України і Білорусі, в черговий раз відбувся сход селян, на якому обговорили ситуацію, яка склалася з місцевою дільничною лікарнею. Напевне, це остання чи одна з останніх дільничних лікарень на Волині, які ще діють, бо кілька років тому обласна влада взяла курс на реорганізацію таких закладів в амбулаторії з денним стаціонаром. Самарівська лікарня має місцеві особливості: обслуговує не тільки мешканців кількох сіл, а й майже півсотні хуторів. Тут нарікають на погані дороги, велику віддаль до районного центру, на те, що у Самари просто не направляють лікарів, скоротили зарплату лаборанту. А отже, змушують людей погодитися із закриттям діючого ще тут стаціонарного відділення. Проте селяни не хочуть залишатися без стаціонарного відділення, виходячи з усіх вище названих обставин. Відбулося вже кілька сходів селян, були делегації в ОДА і так далі. Як каже самарівський сільський голова Микола Маргес, чиновники спираються на те, що лікарня вже сім років працює без ліцензії. Але вже три рази посилали документи на ліцензування у Київ,останній раз отримали погодження і в Луцьку, проте щоразу документи повертаються з відмовою. Чиновники судять про потребу ліцензування суто з документів. А селяни бачать лікарню і умови в ній, потребу в ній своїми очима.

Людей тривожить і доля лікарняного парку, від якого недалеко до самарівського озера. Земля біля нього вартує дорого, тому вже в селі ширяться чутки, що лікарню реорганізують, парк відберуть і продадуть. Напевне, це не так, але люди зневірені. Наразі працівники стаціонарного відділення з нового року працюють взагалі без зарплати, маючи надію отримати її після отриманого ліцензування. Перспектива денного стаціонару потенційних пацієнтів не радує, бо добиратися в лікарню і додому щодня хворій людині не так просто, це не місто з громадським транспортом, тут віддалі і дороги. Сход селян знову висловив побажання прийняли постанову, аби влада зберегла цю дільничну лікарню, допомогла в отриманні ліцензії. Великі надії покладають на вибори голови об’єднаної територіальної громади, які вже призначені на 30 квітня. Центром громади стануть Самари. Після виборів громада зможе сама розпоряджатися своїми коштами і сподівається утримувати за них лікарню. Якщо її, звісно, до того часу таки не реорганізують остаточно.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк