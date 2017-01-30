У США десятки тисяч людей вийшли на протести проти антиміграційної політики Трампа

У Сполучених Штатах Америки десятки тисяч людей вийшли на акції протесту у великих містах і аеропортах, щоб висловити свою незгоду з антиміграційним указом президента Дональда Трампа, який заборонив в'їзд до країни громадянам семи мусульманських країн, а також призупинив програму прийому біженців у США.

Як повідомляє агентство Reuters, у неділю, 29 січня, акції відбулись, зокрема, в Нью-Йорку, Вашингтоні та Бостоні. Одна з найбільших акцій відбулась у Беттері -парку у нью-йоркському Манхеттені, у якій взяли участь близько 10 тисяч осіб.

Під час демонстрації сенатор-демократ Чак Шумер заявив, що рішення Трампа є "неамериканським" і суперечить основоположним цінностям США. "Ми говоримо про життя та смерть стількох людей. Я не заспокоюсь, поки ці жахливі укази не будуть скасовані", - заявив він.

У свою чергу, у Вашингтоні тисячі людей зібрались біля Білого дому. Протестувальники вигукували гасло "Ні - ненависті, ні - страху, біженцям тут раді". Демонстранти також пройшлися Пенсильванія-авеню - вулицею, яка з'єдную Білий дім та Капітолій, яку називають "головною вулицею Америки". Вони зупинились біля Trump International Hotel, вигукуючи "Ганьба". Проходячи повз канадське посольство, учасники акції вигукували "Гей-гей, хо-хо, я хотів би, щоб нашим лідером був Трюдо".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв надати право на в'їзд в свою країну всім біженцям, яким відповідно до міграційного указу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа було відмовлено в праві перебування на території США.