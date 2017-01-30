Україна здобула перші нагороди на 28-ій зимовій Універсіаді, що проходить у казахському місті Алмати. Дебютні медалі до скарбнички української збірної поклали Олександр Белінський та Аннамарі Данча. У паралельному гігантському слаломі серед чоловіків бронзову нагороду здобув Олександр Белінський. Він поступився двом росіянам – Богдану Богданову та Владиславу Шкурихіну. У боротьбі за третю сходинку йому вдалося продемонструвати кращий результат та обійти польського спортсмена. Щодо інших українців, то Тарас Бігус покинув змагання ще на стадії кваліфікації. На стадії 1/8 фіналу зупинилися Роман Александровський та Євгеній Гулій.

Серед жінок найуспішніший результат показала Аннамарі Данча, котра у фінальному заїзді поступилася польській спортсменці Александрі Кроль та здобула срібну нагороду. Інша українка Тетяна Копчак не змогла подолати кваліфікаційну стадію.

В інших видах спорту українці поки не демонструють бажаного результату. У змаганнях із гірськолижного спорту Марія Пономаренко так і не змогла фінішувати у супер-гіганті. У змаганнях лижників наші спортсмени поки теж не змогли зачепитися за призові місця. Найвищі досягнення продемонстрували Юлія Тарасенко та Ірина Соловей, котрі посіли 27-у та 30-у сходинки відповідно. Слід зазначити, що українська команда використала всю квоту спортсменів у кількості шість чоловік.

Після першого змагального дня у загальному медальному заліку наші спортсмени посідають шосте місце, маючи в активі срібну та бронзову медалі. Перше місце в Росії (дев’ять медалей), другими йде Китай – три нагороди. Трійку лідерів замикає Польща з двома медалями в активі.

Богдан ПРОСКУРОВ