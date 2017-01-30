"Укрпошта" повинна розвиватися, - Гройсман

УДППЗ "Укрпошта" має розвиватися, а план її модернізації мусить враховувати усі виклики, які стоять сьогодні перед компанією.

На цьому наголосив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на нараді за участю віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона та генерального директора УДППЗ Ігоря Смілянського, який представив звіт про роботу підприємства у 2016 році та розроблену спільно з міжнародними консультантами та інвесторами стратегію розвитку компанії на 2017-2021 рр., повідомляє Урядовий портал.

"План модернізації "Укрпошти" має дати відповідь на ті виклики, що стоять сьогодні. Однозначно, треба розуміти, що "Укрпошта" має бути збережена і повинна розвиватися. Ми бачимо, що ринок сьогодні зростає, а ми як державний апарат не беремо у цьому участі. Треба переходити до розвитку самої української пошти", - наголосив глава уряду.

Учасники наради обговорили основні проблеми діяльності компанії, зокрема щодо низького рівня автоматизації процесів та недостатнього технологічного оснащення.

Говорячи про плани керівництва щодо оновлення автопарку, Гройсман наголосив на необхідності дотримання максимального рівня локалізації виробництва цієї техніки на території України.

"Локалізація - це принципове питання, це те, що впливає на робочі місця в країні, на економіку. Це означає, що ми будемо робити інвестиції в робочі місця людей і наш національний продукт", - зауважив він.

На нараді порушувалося й питання розширення спектру фінансових послуг, що надаються компанією. У цьому контексті Прем'єр-міністр відзначив доцільність кооперації підприємства та державної банківської системи, що дасть змогу зменшити видатки на утримання мереж і підвищити якість наданих послуг.

Окремо глава уряду поцікавився ситуацією щодо виплати працівникам підприємства мінімальної заробітної плати у розмірі від 3200 грн, закликавши керівника "Укрпошти" тримати питання на особистому контролі.

"Треба думати не про те, як скорочувати працівників, а про те, як завантажувати їх роботою і різними видами послуг, щоб заробітна плата працівника була вищою ніж 3200 грн, а середня заробітна плата ще вищою", - підкреслив Гройсман.