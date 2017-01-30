Від стрілянини у мечеті Квебеку загинули 6 людей

Поліція канадської провінції Квебек повідомила, що 6 людей загинули і 8 отримали поранення після стрілянини в мечеті під час вечірньої молитви у неділю, передає CBC News.

За даними місцевої влади, жертви - у віці від 35 до 70 років.

39 людей, які втекли з Ісламського культурного центру Квебека, травми не отримали.

Поліції вдалося затримати кількох підозрюваних. За даними свідка події, нападники були в масках і кричали "Аллах Акбар".

І прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, і уряд Квебека назвали стрілянину терористичним актом.

"Ми засуджуємо цей теракт на мусульман в місці богослужіння і притулків",— йдеться в заяві в заяві, опублікованій на сайті прем'єр-міністра. Трюдо також висловив співчуття сім'ям і близьким загиблих.

Нагадаємо, вчора Трюдо пообіцяв надати право на в'їзд в свою країну всім біженцям, яким відповідно до міграційного указу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа було відмовлено в праві перебування на території США.