Внаслідок вибуху у Харкові 5 людей знаходиться у критичному стані

Стан п'ятьох постраждалих від вибуху газового балона, доставлених зі Зміївського району до опікового відділення Харківської міської лікарні швидкої допомоги, залишається критичним.

Про це розповів завідувач опіковим відділенням, заслужений лікар України Аслан Цогоєв, передає Укрінформ.

"Четверо чоловіків, доставлених напередодні зі Зміївської ЦРЛ з опіками 90%-100% тіла, а також жінка, доставлена днем раніше з опіками 50% тіла і множинними травмами, - у свідомості, але їхній стан залишається критичним. Всі п'ятеро - в реанімації і отримують комплексне лікування для порятунку життя, причому один з постраждалих - на тлі цукрового діабету", - зазначив Цогоєв.

За його словами, лікарі поки що не дають жодних прогнозів.

Вдень 28 січня в селі Слобожанське Зміївського району Харківської області у квартирі п'ятиповерхового будинку при монтажі натяжної стелі вибухнув газовий балон. Викликаний вибухом пожежу протягом двох годин гасили 20 рятувальників на автоцистернах. З будинку евакуювали 23 мешканців, в тому числі 8 дітей.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення правил пожежної безпеки): "Квартира взята під охорону".

Нагадаємо, голова Харківської ОДА Юлія Світлична сказала, що Харківський тракторний завод (ХТЗ), який відновив роботу після тривалого простою, зможе випускати й військову техніку.