Винищувачі НАТО відпрацьовуватимуть польоти над Естонією на низьких висотах

Літаки НАТО, що базуються в Естонії на авіабазі Емарі, відпрацьовуватимуть наступного тижня польоти над територією країни.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу сил оборони Естонії.

Відзначається, що винищувачі Німеччини "Eurofighter" протягом робочого тижня будуть здійснювати польоти парами на низьких висотах (не нижче 152 метрів) далеко від населених пунктів в першій половині дня.

"Перебування літаків НАТО в країнах Балтії є частиною концепції "розумної оборони", метою якої є збереження ресурсів держав альянсу для спільного вкладу в різні потужності", - підкреслили в прес-службі Сил оборони.

На естонській авіабазі Емарі в даний час базуються літаки ВПС Німеччини, які перейняли місію охорони повітряного простору країн Балтії 31 серпня минулого року. Другий авіазагін, який бере участь у місії, дислокований в Литві на авіабазі в Шяуляє.

Польоти здійснюються на підставі угод між країнами НАТО в спеціально відведених для цього зонах. Такі зони для польотів на малих висотах виділені усіма урядами країн Балтії.

Військово-повітряні сили НАТО знаходяться на території країн Балтії в порядку ротації з 29 березня 2004 року, коли вони стали членами альянсу. На саміті в Чикаго в 2012 році місія була продовжена на невизначений термін.