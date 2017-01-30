"Євробачення-2017" пройде під гаслом "Шануймо розмаїття"

Гаслом пісенного конкурсу "Євробачення-2017", який пройде в травні 2017 року в Києві, стали слова: "Шануймо розмаїття" ("Celebrate Diversity").

Його разом із логотипом і офіційним дизайном події презентували в понеділок, 30 січня, Національна суспільна телекомпанія України та Європейська мовна спілка (EBU).

Основним елементом логотипу і дизайну цьогорічного "Євробачення" стало зображення українського намиста, в якому кожна з намистинок вирізняється своєю оригінальністю. Цьогорічне гасло доповнює минулорічне "Єднаймося" ("Come together"), яке використовувало місто-господар Стокгольм.

"Слоган "Celebrate Diversity" - про об’єднання Європи і країн поза її межами, громадяни яких зберуться разом, щоби вшанувати те, що нас поєднує і те, що відрізняє один від одного, робить нас унікальними", - каже виконавчий директор "Євробачення" Йон Ола Санд, цитує офіційний сайт конкурсу.

У "Євробаченні-2017" візьмуть участь представники 43 країн - це найбільша кількість учасників в історії конкурсу. У вівторок, 31 січня, у Києві відбудеться церемонія передачі символічного ключа від "Євробачення" меру Києва Віталію Кличку головою міської ради Стокгольма Євою-Луїзе Ерландссон Слораш. У цей же день пройде жеребкування з метою визначення порядку виступів країн-учасниць у півфінальному етапі цьогорічного конкурсу.

Нагадаємо, до проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві у громадському транспорті з’являться англомовні схеми маршрутів та англомовне озвучення зупинок.