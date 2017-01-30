За добу бойовики 56 разів обстріляли позиції ЗСУ, 5 військових загинуло, - штаб

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли з усього наявного в них озброєння по всій лінії зіткнення.

На Маріупольському напрямку, використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град, окупанти випустили 20 снарядів у напрямку наших позицій в районі Талаківки. Застосовувавши реактивну систему Град “П”, артилерію 122 міліметри, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю, загарбники вели вогонь по Водяному. 122 міліметрова артилерія обстрілювала і Лебединське. Також з мінометів різних калібрів – Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Широкине, Красногорівку, Талаківку. По Широкиному вогонь вів БТР та БМП противника.

Про це інформує прес-служба штабу АТО.

На Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти двічі намагалися штурмувати наші позиції, та, понісши втрати, змушені були відступати. Протягом дня вони продовжили обстріли з мінометів різних калібрів по Верхньоторецькому, Авдіївці, Опитному, Луганському, Зайцевому та Кам’янці. Танки вели вогонь по Новгородському та Пісках.

У свою чергу, на Луганському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів обстрілювали Новоолександрівку, Троїцьке, Попасну, Новозванівку.

За минулу добу зафіксовано 56 обстрілів. На жаль, 5 наших військових загинуло, 9 – поранено і 4 травмовано.