За сьогодні під Авдіївкою вже 2 українських бійців загинули, 5 поранені

У понеділок внаслідок ворожих обстрілів двоє бійців загинули, п'ятеро поранені.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

"Ситуація на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки залишається напруженою. Зранку противник продовжив підступні обстріли з танків та артилерії. Вогонь по позиціям Збройних Сил України вівся з населеного пункту Яковлівка та району Спартака", - сказано в повідомленні.

"Близько 10.30 обстріл з важкого озброєння припинився, але турбуючий вогонь зі стрілецької зброї триває досі. Двоє наших бійців загинули, п’ятеро поранено", - додали в повідомленні.