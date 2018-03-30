Бій Усик - Гассієв: Де проводитимуть фінал WBSS

Напередодні бою Олександр Усик - Мурат Гассієв було багато чуток про місце проведення фіналу WBSS. За інформацією представника Усика, на проведення бою претендував Київ з місцем проведення на НСК "Олімпійський".

Проведення фіналу Всесвітньої Суперсерії в Москві на тлі множинних допінг скандалів не зовсім доречно. Спершу Російська Федерація заявляла, що бій пройде мало не біля стін Кремля, але потім все стихло і чутки зійшли нанівець. Можливо ще свіжий у пам'яті бій Володі проти "Русского Витязя" коли трапився розрив шаблону у глядачів на стадіоні впевнених в іншому результаті події. Потім було прийнято рішення про проведення фінального бою World Boxing Super Series 11 травня в Саудівській Аравії в місті Джидда. Зараз обидва спортсмени проходять збори, які зазвичай тривають близько восьми тижнів. Усик буде готуватися до фіналу в Барселоні, Гассієв вилетів в США до тренера Абелю Санчесу.

Борис Боер