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Болгарія вирішила не висилати дипломатів РФ

30 березня, 2018 - 14:17
Фото: BgNews

Болгарія вирішила не висилати з країни російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів і повертає свого посла до РФ, раніше викликаного до Софії для консультацій.

Про це повідомляє болгарське видання BgNews.

Таке рішення прийняли на засіданні Ради безпеки, що відбулося у Софії при уряді Болгарії.

За словами прем'єр-міністра Бойко Борисова, на засіданні Радбезу було прийнято рішення про те, що Болгарія "солідарна з Великою Британією, але не висилатиме з країни російських дипломатів".

"Однак таке рішення негайно буде прийнято, якщо з'являться переконливі докази вини Росії в смерті колишнього російського агента Скрипаля в Солсбері", - підкреслив прем'єр-міністр.

Кількома днями раніше у зв'язку з хімічною атакою в Солсбері у Великій Британії до Софії для консультацій був викликаний Надзвичайний і Повноважний посол Болгарії у РФ Бойка Коцев.

Нагадаємо, раніше близько 30 країн, а також НАТО вирішили вислати російських дипломатів у відповідь на застосування Росією бойової хімічної речовини у британському Солсбері, де 4 березня був отруєний екс-офіцер Головного розвідувального управління РФ Сергій Скрипаль і його донька.

Джерело: День

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