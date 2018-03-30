Екологи вимагають заборонити в Україні діяльність дельфінаріїв та утримання в неволі морських ссавців, зокрема дельфінів, китів-білуг, морських котиків і моржів. Про це заявила еколог міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» Катерина Полянська під час прес-конференції в Укрінформі.

«В Україні на сьогодні функціонує близько 19-ти дельфінаріїв, у яких утримується близько 80-ти морських ссавців - це не лише дельфіни, а кити-білуги та ластоногі (морські котики, морські леви та моржі). Жоден дельфінарій не може забезпечити належних умов їх утримання, адже там обмежене середовище, порушені соціальні групи тварин (дельфіни у природі живуть сім'ями), також ссавці позбавлені своїх природних інстинктів, змушені жити в хлорованій воді та перебувати в постійній близькості до людини, що є неприродним для них. Тому настав час заборонити діяльність дельфінаріїв в Україні і, взагалі, заборонити використання морських ссавців у неволі», - зазначила Полянська.

За її словами, Україна стане не першою державою у світі, яка підтримує таку практику. Відповідні заборони вже діють у Великобританії, частині Сполучених Штатів Америки, Бразилії, у Коста-Риці, Канаді, Австралії, Франції, Німеччині та Швейцарії.

«Однією з останніх країн заборонила використання дельфінів у дельфінаріях Індія», - уточнила еколог.

Окрім того, Полянська зауважила, що в Україні необхідно запровадити систему ідентифікації дельфінів, яких утримують, а також заборонити імпорт та експорт цих тварин.

«Одна частина дельфінів, які утримуються в українських дельфінаріях, виловлена з Чорного моря, інша - завезена до України з Японії. Є сертифікати СІТЕС та протоколи з митниці, що в 2010 році та в 2013-му в Україну було разом завезено 36 дельфінів. Цим Україна підтримала жорстокий бізнес. Також наша держава стала експортером дельфінів до інших країн світу, незважаючи на те, що українські дельфіни охороняються Червоною книгою, чинним законодавством і міжнародними угода. Так, цих ссавців експортують до Туреччини та Єгипту. Частина дельфінів перевозиться українськими компаніями навіть до Таїланду», - поінформувала вона.

Зі свого боку, заступник міністра екології та природних ресурсів України Василь Полуйко зазначив, що на сьогодні у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, спрямовані на заборону жорстокого поводження з морськими ссавцями.

«Наше міністерство готує свій законопроект, і всі вони покликані припинити жорстоке поводження з тваринами, а утримання дельфінів у дельфінаріях якраз і є одним із його елементів», - сказав посадовець.

У Мінекології працюють над тим, щоб регламентувати процес ідентифікації диких тварин, які утримуються в неволі.

«Для цього ми готуємо кілька нормативних актів на рівні Кабінету міністрів. До цих документів належать порядок отримання дозволу на утримання дикої тварини, порядок реєстрації народжених у неволі диких тварин, порядок ідентифікації та реєстрації диких тварин, які знаходяться в неволі, та сам порядок їх утримання в неволі», - уточнив Полуйко.