"Екс-заступника міністра спорту" окупованого Криму залишили під вартою

30 березня, у Херсонському міському суді відбулося засідання з обрання запобіжного заходу «екс-заступнику міністра спорту Республіки Крим» Фаруху Камалову.

Заслухавши клопотання прокурорів щодо продовження тримання Камалова під вартою для проведення подальших слідчих дій та заперечення адвоката, який наполягав на звільненні з-під варти і обранні запобіжного заходу у вигляді цілодобового носіння Камаловим електронного браслету з проживанням в одному з херсонських готелів, суд вирішив задовольнити клопотання обвинувачення і продовжити термін тримання Камалова під вартою до 28 травня 2018 року.

Фарух Камалов підозрюється у державній зраді (ч.1 ст.111 КК України). Будучи громадянином України Фарух Камалов з 21 квітня 2015 року по 21 квітня 2016 року займав посаду «заступника міністра спорту Республіки Крим». На сьогодні Камалов входить до складу робочої групи з розробки державної програми «Патріотичне (військово-патріотичне) виховання громадян РФ в Республіці Крим», а також займає посаду секретаря та заступника голови з правової роботи регіонального відділення Загальноросійської громадсько-державної організаціїї «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Ця організація займається допризовною підготовкою молоді, головна її мета – сприяння зміцненню обороноздатності РФ. 2 лютого 2018 року Фарух Камалов був затриманий на КПВВ «Каланчак» на адмінкордоні з Кримом співробітниками главку СБУ в АРК.

Зі слів прокурора, в ході слідства Камалову оголошено про нову підозру. «Розширено кваліфікуючі ознаки за ст. 111 КК України, а саме, окрім надання сприяння іноземній державі, ще кваліфіковано дії Камалова як перехід на бік ворога в умовах збройного конфлікту», – заявив прокурор. Також у справі тривають експертизи, призначені раніше. Крім того, потрібно допитати деяких осіб та дослідити матеріали двох кримінальних проваджень, які виникли в ходу досудового розслідування. Цим прокурор мотивував клопотання про продовження Камалову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході судового засідання Камалов наполягав на тому, що слідство не надало суду достатніх доказів щодо конкретних дій, спрямованих на вчинення ним державної зради. Відповідно, заявив, Камалов, немає підстав для подальшого утримання під вартою. Свою роботу в уряді Аксьонова Камалов не заперечує і вважає справу проти нього сфабрикованою.

Адвокат Камалова Валентин Рибін підтримує свого підзахисного. З його слів, держава Україна не може забезпечити дотримання громадянам, які проживають в окупованому Криму, економічних, фінансових, політичних та інших прав, у тому числі, права на зайнятість. Тому, аби жити і годувати сім’ї, усі кримчани мають працювати, зазначив адвокат. «Там живуть наші люди, які мають потребу в спорті. Цим і займався Фарух Камалов, – говорить Рибін. – Сам факт перебування мого підзахисного на посаді заступника міністра спорту АР Крим не є злочином».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора