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ФФУ просить УЄФА та FARE заборонити символіку "Л/ДНР"

30 березня, 2018 - 17:09
Фото: ffu.ua

Федерація футболу України (ФФУ) звернулася до УЄФА та організації FARE (Football Against Racism in Europe), яка бореться з проявами расизму та ксенофобії в європейському футболі, із проханням додати символіки так званих "ДНР" та "ЛНР" до переліку заборонених для демонстрації під час футбольних матчів. Про це повідомляється на сайті організації.

Також федерація надіслала звернення до УЄФА із проханням відкрити дисциплінарне провадження за фактом демонстрації символіки так званої "ДНР" під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Рома" - "Шахтар", який відбувся в Римі 13 березня 2018 року.

Федерація футболу України також висловила подяку вболівальникам, які звернули увагу на цей факт та виступили з ініціативою подачі відповідної скарги до міжнародних футбольних інститутів.

Джерело: День

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