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Франція виділить €1,5 млрд на розробки штучного інтелекту

30 березня, 2018 - 13:56
Фото Reuters

На дослідження і розробки в галузі створення штучного інтелекту Франція виділить 1,5 мільярда євро у найближчі п'ять років.

Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив, виступаючи сьогодні на симпозіумі «Штучний інтелект для людства», повідомляє Укрінформ.

«Перший випуск штучного інтелекту – це перш за все талант», - наголосив Макрон, повідомивши про створення національної програми, яка буде профінансована 1,5 млрд євро впродовж наступних п’яти років.

У його планах створення мережі з 4-5 «міждисциплінарних інститутів».

«Ця мережа буде флагманом нашого дослідження штучного інтелекту... Також будуть створені кафедри для залучення кращих дослідників у цьому напрямку», - повідомив президент.

За задумкою Макрона, штучний інтелект має допомогти Франції здійснити революцію в економіці.

Глава держави та його команда, яка працювала над проектом програми, мають на меті залучити до його реалізації в першу чергу французьких науковців та дослідників, мотивуючи їх підняттям зарплати та заохочуючи повернутися до Франції тих, хто працює над науковими розробками в інших країнах.

 

Джерело: Укрінформ

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