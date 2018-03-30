Генсек ООН: Напруження між США та РФ вже дуже близьке до рівнів "холодної війни"

В ООН заговорили про повернення до напруженості ситуації в стилі "холодної війни" між США та Росією на тлі масового видворення російських дипломатів іншими країнами. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку, повідомляє AFP.

"Я думаю, що ми наближаємося до ситуації, яка багато в чому схожа на те, як ми жили під час холодної війни", - наголосив він.

Гутерреш зауважив, що він "дуже стурбований" відсутністю механізмів для ослаблення напруженості, таких як спеціальні канали обміну інформацією між Вашингтоном і Москвою, які були ліквідовані після закінчення "холодної війни".

"Я вважаю, що прийшов час для таких запобіжних заходів, які б гарантували ефективний зв'язок та можливість для запобігання ескалації", - підсумував Гутерреш.

Нагадаємо, 5 березня у британському місті Солсбері колишньому російському розвіднику Сергію Скрипалю та його дочці стало погано в торговельному центрі, після чого їх госпіталізували з серйозним отруєнням невідомою речовиною.

Після отруєння Скрипаля та його дочки голова уряду Великої Британії оголосила про висилання з країни 23 російських дипломатів.

26 березня президент США Дональд Трамп наказав вислати з країни 60 росіян та закрити російське консульство у Сіетлі.

Станом на ранок 28 березня 27 країн і НАТО схвалили видворення понад 150 російських дипломатів. Інші країни продовжують долучатися до цієї акції на підтримку Британії.

29 березня стало відомо, що з Росії будуть дзеркально вислані дипломати тих країн, які оголосили про висилку російських дипломатичних співробітників.

У відповідь на це у Держдепі заявили, що США можуть відповісти на депортацію 60 американських дипломатів з Росії.

У Білому домі заявили, що рішення російської влади щодо видворення американських дипломатів ще більше погіршує відносини США і Росії.