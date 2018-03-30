Главу Миколаївської ОДА Савченка відсторонили від посади, - АПУ

Голова Миколаївської обласної держадміністрації Олексій Савченко був відсторонений від посади. Про це повідомив керівник Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Андрій Жигулін, передає "РБК-Україна".

"Зараз голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко відсторонений. У випадку, якщо слідство доведе вину, він буде звільнений", - заявив Жигулін.

Нагадаємо, 30 березня голова Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Савченко заявив, що попросив президента України зняти з нього повноваження на час розслідування справи загибелі в.о. керівника миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

Зазначимо, що в четвер, 29 березня, під будівлею Миколаївської облдержадміністрації жителі міста влаштували мітинг, вимагаючи відставки голови ОДА Олексія Савченка, якого вважають причетним до смерті в. о. голови аеропорту "Миколаїв" Владислава Волошина. На сьогодні в рамках розслідування справи про загибель військового пілота, в.о. директора обласного аеропорту Миколаєва Владислава Волошина, поліція внесла додаткову кваліфікацію - доведення до самогубства. Також начальник миколаївської поліції попросив передати справу Волошина іншим слідчим.