Холодницький планує піти на допит та прокоментував звинувачення Луценка і Ситника

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прокоментував звинувачення генпрокурора Юрія Луценка та Національного антикорупційного бюро щодо протиправних дій. Про це Холодницький заявив на брифінгу у Києві, передає Hromadske.ua.

Коментуючи скаргу генпрокурора Луценка та директора НАБУ Ситника, Холодницький сказав: «Я цієї скарги ще не бачив, зміст її коментувати не можу. Як тільки я з нею ознайомлюсь, я зможу сказати більше».

Холодницький висловив здивування, що синхронно зі скаргою ГПУ оприлюднили інтерв'ю директора НАБУ Артема Ситника, у якому він заявив, що розслідування проти Холодницького пов'язане зі справою міськголови Одеси Труханова.

Холодницький заявив, що продовжує виконувати обов'язки керівника САП, але «не тримається за посаду» і не збирається «нікуди тікати». Також Холодницький заявив, що ще у 2015 році написав заяву про звільнення. «Це є своєрідний стимул не триматися за крісло», — сказав він.

Він заявив, що його викликали на допит до ГПУ 3 квітня. Глава САП каже, що планує піти на допит до економічного департаменту ГПУ.

«Єдине, що я хотів і чого хочуть мої прокурори — це достатня доказова база. Але ми замість неї чуємо лише гучні вислови, гучні прізвища та апріорі звинувачення у злочинах. Я з такою позицією погодитись не можу», — сказав Холодницький.

Глава САП також прокоментував відносини із директором НАБУ. «Питання наших відносин, вони завжди були питання в рамках КПК. Як тільки прокурор погоджував підозри, він був хороший і активний. Але як тільки прокурор почав питати про докази — він одразу ставав не таким, як вигідно бачити», — сказав Холодницький.

Він заявив, що наполягає на публічному розгляді скарги проти нього. «Я буду відстоювати свою позицію. Я доведу, що САП — це структура дієздатна», — наголосив він.

«Я дочекаюся результатів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, тоді будемо приймати рішення. Поки я працюю, виконую свої обов'язки... Я відставки і звільнення не боюся. Я хвилююсь, що буде далі з антикорупційною боротьбою», — підсумував Холодницький.

Він зазначив, що в разі його можливої відставки, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою керуватиме генпрокурор Луценко.

Раніше глава НАБУ Артем Ситник розповів, що ГПУ та НАБУ мають дані про те, що глава САП «зливав» інформацію, а також «чинив тиск на суд». Зокрема, Ситник заявив, що розслідування проти Холодницького пов'язане зі справою міськголови Одеси Труханова.

Розслідуванням проти Холодницького займається економічний департамент Генпрокуратури під керівництвом Володимира Гуцуляка. Ситник розповів, що ГПУ запропонувала співпрацю НАБУ щодо Холодницького і тоді детективи НАБУ встановили у кабінету Холодницького прослушку, яка працювала протягом місяця.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко вимагає звільнення Холодницького. Керівника САП викликали на допит у прокуратуру, але він не з’явився.

Генпрокурор та директор НАБУ подали дисциплінарні скарги на Холодницького.

Главу САП можуть притягнути до відповідальності через:

невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;

розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокуророві під час виконання повноважень;

вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури;

грубе порушення правил прокурорської етики;

втручання у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їхніх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення.

Раніше глава САП Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли «жучок». Також повідомлялося, що глава САП Холодницький планує йти у відставку до Великодня.