Холодницький показав заяву на звільнення та розповів про пропозиції "працювати" проти НАБУ (відео)

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що йому лунали пропозиції “попрацювати” проти Національного антикорупційного бюро. Про це Холодницький сказав сьогодні, 30 березня, в коментарі журналістам у Києві, передає УНН.

"Коли негласні були пропозиції попрацювати проти НАБУ, я відмовлявся. НАБУ це зробило... Всі, хто мене схиляв і схилятиме співпрацювати – у них не вийде. Я не буду співпрацювати ні з ким. Я буду діяти згідно закону", - сказав Холодницький.

Також він заявив, що не тримається за посаду і показав заяву на звільнення.

"Холодницький не тримається за посаду – у сейфі лежить заява про звільнення, яка була написана 2 грудня 2016 року в перший день роботи. Заява без імені Генпрокурора і без дати. Це стимул не триматися за крісло", - заявив керівник САП.

Нагадаємо, ГПУ спільно з НАБУ проводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького. Як повідомлялося, 30 листопада 2015 року тодішній Генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом призначив на посаду заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Сьогодні, 30 березня, генеральний прокурор України Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Назара Холодницького з посади заступника Генпрокурора - керівника САП.