Китай вивів на орбіту ракету-носій з двома навігаційними супутниками

Китай здійснив успішний пуск ракети-носія з двома навігаційними супутниками Beidou-3, які стануть частиною глобальної навігаційної системи, створюваної КНР. Про це повідомляє China Plus News.

Як повідомляється, після трьох годин польоту обидва супутники вийшли на задану орбіту. Апарати будуть працювати з уже функціонуючими на орбіті шістьма супутниками Beidou після того, як пройдуть серію тестів.

Відзначається, що Китай планує до кінця 2018 року збільшити до 18 число виведених на орбіту супутників Beidou-3, а до кінця 2020 року - до 30.