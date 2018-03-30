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Китай вивів на орбіту ракету-носій з двома навігаційними супутниками

30 березня, 2018 - 14:13
Фото Reuters

Китай здійснив успішний пуск ракети-носія з двома навігаційними супутниками Beidou-3, які стануть частиною глобальної навігаційної системи, створюваної КНР. Про це повідомляє China Plus News.

Як повідомляється, після трьох годин польоту обидва супутники вийшли на задану орбіту. Апарати будуть працювати з уже функціонуючими на орбіті шістьма супутниками Beidou після того, як пройдуть серію тестів.

Відзначається, що Китай планує до кінця 2018 року збільшити до 18 число виведених на орбіту супутників Beidou-3, а до кінця 2020 року - до 30.

Джерело: Укрінформ

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