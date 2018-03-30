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"Київстар" планує запустити технологію 4G до 10 квітня

30 березня, 2018 - 15:15

"Київстар" планує запустити технологію 4G до 10 квітня. Про це повідомив президент компанії Петро Чернишов на його сторінці в Facebook.

"Ми плануємо запустити 4G до 10 квітня", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що компанія "Київстар" чекає отримання всієї необхідної дозвільної документації і проводить додаткові налаштування мережі у зв'язку новими вимогами контролюючих держорганів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні мобільні оператори запустили зв'язок четвертого покоління - 4G у 20 містах.

Джерело: День

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