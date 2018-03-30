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Луценко підтвердив, що детективи НАБУ прослуховували кабінет Холодницького

30 березня, 2018 - 18:06
Фото: УНІАН

Генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив, що керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого прослуховували в його робочому кабінеті. Про це він повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами генпрокурора, цим займалося Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом ГПУ.

"Згідно із законодавством Генпрокуратура спільно з НАБУ проводили слідчі дії, які стосувалися, в тому числі, і до керівника САП", — повідомив він.

При цьому генпрокурор не прокоментував результати слідчих дій.

"Тільки в результаті допитів, експертиз зможу повідомити про те, чи є ознаки кримінальних правопорушень, які зафіксовані на прослуховуючому пристрої, встановленому в кабінеті керівника САП", — зазначив Луценко.

Раніше глава САП Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли "жучок".

Джерело: Інтерфакс-Україна

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