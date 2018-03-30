Луценко попросив КДКП зняти Холодницького з посади керівника САП

Генеральний прокурор України Юрій Луценко просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Назара Холодницького з посади заступника Генпрокурора - керівника САП. Про це у п’ятницю, 30 березня, глава ГПУ повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У рамках кримінального провадження, яке розслідується спільною групою ГПУ та НАБУ за здобутими в ході слідства фактами, які належно розсекречені, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) за підписами Генерального прокурора та директора Національного антикорупційного сьогодні направлені дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків. В своєму поданні прошу КДКП розглянути питання зняття Н. Холодницького з посади заступника Генпрокурора - керівника САП", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, ГПУ спільно з НАБУ проводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького. Додамо, що НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького.