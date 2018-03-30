Львівщина отримала унікальний реанімобіль для порятунку недоношених дітей

Сьогодні, 30 березня, у Львові відбулася передача реанімобіля неонатальному центру Львівської обласної клінічної лікарні. Його купив на потреби центру засновник і СЕО компанії «Віннер Груп Україна» американець Іван Гинянський. Його батьки, які проживали на заході України, у 30-х роках були змушені емігрувати в Америку. І цей подарунок дітям Львівщини він зробив в честь своєї матері Катерини Радик-Гинянської.

Вартість цього реанімобіля становить 100 тисяч євро. За словами лікарів, наразі це єдиний такий екземпляр оснащений всім необхідним для порятунку недоношених дітей в Україні.

Розробником цієї моделі є фірма «Ford». Він оснащений спеціальною амортизаційною системою, що дозволяє не спричиняти сильних струсів авто при потраплянні на ями. Крім того всередині досить багато місця, що дозволить неонатологу працювати в повен зріст. Виробник також зробив посилену тепло- та шумоізоляцію.

Крім того вражає і апаратура, якою наповнений реанімобіль. Уся вона американських та європейських виробників. Зокрема у ньому є автономний інкубатор для довготривалого транспортування новонароджених недоношених дітей. Також тут є апарат для штучної вентиляції легень, електронний аспіратор, пульсоксиметр тощо.

Це не єдиний подарунок Івана Гинянського Львівщині. Ще один такий самий реанімобіль прибуде сюди вже у червні. А ще вже цього року відбудеться велика реконструкція неонатального центру на яку Іван Гинянський виділить 2 мільйони євро. Ще на 1 мільйон євро закуплять сучасної апаратури.

Зазначимо, що кожного року на Львівщині народжується близько 800 недоношених дітей вагою від 0,5 кг до 1 кг.

Павло Паламарчук, Львів.

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