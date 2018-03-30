Макрон заявив про підтримку курдів у Сирії

Президент Франції Еммануель Макрон в четвер зустрівся з делегацією "сирійських демократичних сил" (SDF) і заявив про підтримку з боку Парижа, зокрема для стабілізації ситуації на північному сході країни, повідомляє Reuters.

"Президент Франції запевнив "Сирійські демократичні сили" в підтримці з боку Франції, зокрема для стабілізації зони безпеки на північному сході Сирії", - йдеться в документі за результатами зустрічі.

Він нагадав, що після прийняття резолюції 2401 Радою Безпеки ООН Франція ясно висловила свою заклопотаність у зв'язку з ситуацією в Афріні і зажадала забезпечити повний доступ гуманітарної допомоги для цивільного населення.

Раніше газета Parisien з посиланням на представника делегації SDF повідомляла, що влада Франції вирішила направити війська для допомоги курдському ополченню в сирійському Манбідж.

Відзначимо, що колишній президент Франсуа Олланд, який спочатку схвалив французьку підтримку курдів, оплакував політику Макрона щодо Сирії, зокрема його ставлення до YPG, звинувативши його в тому, що він відмовився від них.

Анкара вважає, що YPG є продовженням забороненої Робочої партії Курдистану (PKK), яка вела багаторічний заколот проти держави в Туреччині.

Французький уряд відмовився коментувати питання про те, чи посилає Париж війська. Однак в заяві йдеться про те, що Макрон пропонував бути посередником між двома сторонами, враховуючи, що SDF дистанціювався від РПК.

«Визнаючи, що SDF не має ніякого оперативного зв'язку з цією терористичною групою ... він (Макрон) сподівається, що діалог між FDS і Туреччиною з підтримкою Франції і міжнародного співтовариства може бути встановлений», - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що Макрон розмовляв з президентом США Дональдом Трампом у вівторок про ситуацію на півночі Сирії.