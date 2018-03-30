Маск успішно випробував найбільш тягооснащений двигун у світі

Глава американської компанії SpaceX Ілон Маск поділився останніми досягненнями в розробці повністю багаторазової ракети BFR (Big Falcon Rocket), зокрема створенням найбільш тягооснащеного в світі двигуна Raptor. Стаття інженера опублікована в журналі New Space, повідомляє Business Insider.

Бізнесмен заявив про успішне випробування двигуна Raptor, що працює на рідких метані і кисні. За словами Маска, силовий агрегат для BFR отримає найбільшу тягооснащеність (відношення тяги силової установки літального апарату до його ваги) серед всіх двигунів, що коли-небудь діяли в світі.

Всього в ході 42 основних випробувань Raptor пропрацював 1200 секунд, включаючи безперервну роботу довше 100 секунд, тоді як для посадки на Марс потрібно 40 секунд.

«У нас повинен бути надзвичайно ефективний двигун; двигун Raptor буде мати найвищу тягооснащеність, ми сподіваємося, серед усіх коли-небудь зроблених двигунів будь-яких типів», - вважає Маск.

У представленій роботі Маск розповів про успішне випробування гігантського бака, створеного з розробленого SpaceX вуглецевого волокна. Конструкція, в діаметрі досягає 12 метрів, призначена для зберігання 1200 тонн рідкого кисню (окислювача для метану) і забезпечує прийнятну для BFR легкість.

У новій редакції проекту корабель BFR отримав в нижній частині бокове крило дельтаподібної форми, призначене для регулювання кута тангажу (між віссю корабля і горизонтальною площиною). Така особливість робить корабель BFR придатним для посадки в будь-якій точці Сонячної системи.

У своїй публікації Маск зазначив, що в 2018 році SpaceX планує провести 30 пусків, а на 1 березня 2018 року компанія здійснила 16 успішних посадок перших ступенів важкої ракети-носія Falcon 9.

Відзначимо, що тягооснащеність - один з найважливіших параметрів, що визначають льотно-технічні характеристики літальних апаратів. Від тягооснащеності залежать максимальна швидкість, час набору висоти і розгону до заданої швидкості, максимальна висота польоту, довжина розбігу, а також його маневрені характеристики.