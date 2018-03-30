"Мотор Січ" планує сертифікувати цьогоріч новий вертоліт

ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя) планує завершити в 2018 році сертифікацію нового легкого цивільного вертольота МСБ-2 "Надія" дальністю польоту 1 тис. км. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на керівництво підприємства.

"У першій половині року плануємо завершити розпочату в минулому році сертифікацію нового МСБ-2" Надія ", - сказав співрозмовник агентства.

За його даними, вертоліт планують сертифікувати, передусім, у Державіаслужбі України.

Як нагадав співрозмовник агентства, на сьогодні вже зібрано й піднято в повітря дослідний зразок МСБ-2 "Надія". Серійне виробництво нової машини, згідно з попередніми планами, може бути розгорнуто вже в 2018 році.

"Нині розпочато презентацію нової вертолітної техніки потенційним замовникам", - сказав він.

"МСБ-2 "Надія" - це цивільна версія легкого вертольота на 7 пасажирів дальністю польоту 1 тис. км. Вертоліт оснащений турбовальним газотурбінним двигуном четвертого покоління МС-450 потужністю 450 к.с. Також можлива модифікація машини для потреб силових структур, зокрема ДСНС, і санітарної авіації.

ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію в понад 100 країн світу. У 2012 році в Запоріжжі створено вертолітне КБ "Мотор Січ".

У 2015 році ПАТ "Мотор Січ" розпочало поставки ЗСУ і силовим структурам у рамках держоборонзамовлення (ДОЗ) ремоторизованих на замовлення Міністерства оборони багатоцільових Мі-8МСБ і Мі-2МСБ різних модифікацій.

Як повідомлялося, у 2020 році Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" зможе розпочати серійну модернізацію моделі фронтового винищувача МіГ-29 (за кодифікацією НАТО - Fulcrum, тобто "важіль") за варіантом МУ2 у випадку, якщо усі етапи випробувань буде успішно завершено. Більше того, розробники мають технічне завдання на продовження робіт із модернізації за варіантом МУ3.