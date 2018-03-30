Минулої доби бойовики 57 разів обстріляли сили АТО, 3 бійців ЗСУ зазнали поранень і травм

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 57 обстрілів позицій наших захисників. Унаслідок ворожого вогню два українські захисники отримали поранення. Ще один наш воїн – отримав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бойовики обстріляли наші укріплення в районі Павлополя. Міномети калібру 82 мм окупанти застосували по захисниках Широкиного, а гранатомети різних типів і стрілецьку зброю – поблизу Авдіївки, Водяного, Гнутового, Пісків, Опитного, Новотроїцького, Лебединського та Піщевика. Також під вогонь з великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Талаківки, Кам’янки, Мар’їнки і Верхньоторецького, а з БМП – Гнутового, Талаківки і Піщевика. Крім цього, стрілецьку зброю окупанти застосували по наших позиціях біля Широкиного, Шахти Бутівка та Павлополя, а протитанкову керовану ракету – в районі Новотроїцького.

У свою чергу, на Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник обстрілював наші укріплення поблизу Артемового, а з великокаліберних кулеметів – неподалік населеного пункту Луганське.