Кожна держава складається і стверджується непорушною цілістю кордонів.
Пилип Орлик, український політичний, державний і військовий діяч, Гетьман Війська Запорозького у вигнанні, поет, публіцист

На весілля принца Гаррі приїдуть понад 100 тисяч людей з усього світу

30 березня, 2018 - 11:16
Фото Reuters

У день весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл у Віндзорі поліція очікує понад 100 тисяч відвідувачів з усього світу. Про це повідомили у поліції Британії, передає ВВС.

"Це буде одна з найбільших операцій в історії поліції долини Темзи", — йдеться у заяві правоохоронців.

Поліція повідомила, що у місті збільшать присутність правоохоронців, які будуть перевіряти громадян.

"Будь-які предмети, які можуть становити ризик для громадськості, будуть вилучатися", — наголосила поліція.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл має відбутися 19 травня 2018 року у Віндзорському замку.

Джерело: Еспресо

Більше новин

Генсек ООН: Напруження між США та РФ вже дуже близьке до рівнів "холодної війни"
ОБСЄ планує відкрити нові передові патрульні бази на території ОРДО, – Хуг
ЗМІ: Юлія Скрипаль прийшла до свідомості, почала самостійно їсти та пити
Макрон заявив про підтримку курдів у Сирії
У Португалії закрили базу з ремонту російських вертольотів
Кальюлайд зустрілась з українськими жінками-військовими

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 