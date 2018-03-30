На весілля принца Гаррі приїдуть понад 100 тисяч людей з усього світу

У день весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл у Віндзорі поліція очікує понад 100 тисяч відвідувачів з усього світу. Про це повідомили у поліції Британії, передає ВВС.

"Це буде одна з найбільших операцій в історії поліції долини Темзи", — йдеться у заяві правоохоронців.

Поліція повідомила, що у місті збільшать присутність правоохоронців, які будуть перевіряти громадян.

"Будь-які предмети, які можуть становити ризик для громадськості, будуть вилучатися", — наголосила поліція.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл має відбутися 19 травня 2018 року у Віндзорському замку.